إديسون الإيطالية: حقل أبوقير للغاز يحقق أعلى معدلات إنتاج منذ بداية عمله

كتب- مصطفى عيد:

قال نيكولاس كاتشاروف نائب رئيس شركة إديسون الإيطالية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن حقل أبوقير للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، الذى تستثمر فيه شركته منذ عام 2009، يحقق حاليا أعلى معدلات الإنتاج منذ بداية عمله، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف كاتشاروف، خلال المؤتمر والمعرض الدولي لدول حوض البحر المتوسط "موك 2019"، الذي تم افتتاحه اليوم بالإسكندرية، أن الحقل، الذي ينتج منذ 40 عاما، ارتفع إنتاجه من الغاز العامين الأخيرين بنسبة 100% مقارنة بعام 2009، وبنسبة 50% مقارنة بعام 2016.

وذكر أن الزيادة في إنتاج الغاز من الحقل يأتي انعكاسا لضخ استثمارات قيمتها 300 مليون دولار من شركة إديسون لتنمية الحقل، وتدشين منصة شمال أبوقير البحرية، ووضع 6 آبار على الإنتاج، كما تضاعف إنتاج المتكثفات ليصل إجمالي ما ينتجه الحقل إلى نحو 50 ألف برميل مكافىء يوميا.

وأشار كاتشاروف إلى استمرار أعمال التنمية والبحث والاستكشاف في منطقة حقل أبوقير، والذي بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في تنميته منذ عام 2009 نحو 2.2 مليار دولار.

وأكد أن شركته تكثف حاليا أنشطتها في مصر في عدة مناطق للبحث عن الغاز وإنتاج بالمياه العميقة، وأنها تضخ 100 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر على مدار العام المالي الحالي.

وأشار كاتشاروف إلى الإعداد لحفر بئرين استكشافيين جديدين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز في الربع الأخير من العام الحالي، حيث تبدأ حفر البئر الأولى "نجمة - 1" في منطقة شمال شرق حابي في أكتوبر الحالي.

كما تستهدف حفر البئر "عميق 1" قبل نهاية العام في ضوء نتائج برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمنطقة شمال ثقة البحرية، والتي أكدت وجود عدد من التراكيب الجيولوجية، مشيرا إلى أنها حاليا بصدد تقييم نتائج حفر البئر "جنوب إدكو 2" في دلتا النيل الأرضية، بحسب كاتشاروف.

وأشار إلى البدء في مشروع تنمية 3 اكتشافات بحرية جديدة للغاز بمنطقتي شمال العامرية، وشمال إدكو باحتياطيات 300 مليون قدم مكعب، والتي تقع شمال حقول أبوقير باستثمارات 200 مليون دولار والتي ستبدأ الإنتاج عام 2021، لتدعم إنتاج حقول أبوقير وتعوض التناقص الطبيعي للإنتاج.