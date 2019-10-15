صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 للمرة الخامسة

كتبت- ياسمين سليم:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي، هذا العام، للمرة الخامسة.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره اليوم الثلاثاء بمناسبة اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي إنه من المتوقع أن يتباطئ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري مرة ثانية.

وخفض الصندوق توقعه لمعدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3%، مقابل 3.3% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي.

وتعد هذه هي المرة الخامسة الذي يخفض فيها الصندوق لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام.

وكان الصندوق يتوقع في تقرير سابق له في أكتوبر من العام الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.7%، مقابل 3.9% كان يتوقعها في يوليو 2018.

وبحسب تقرير اليوم فإن النمو الاقتصاد العالمي هذا العام هو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية.

وعزا التقرير هذا التباطؤ إلى زيادة الحواجز التجارية وزيادة عدم اليقين المحيط بالتجارة والجغرافيا السياسية، فضلًا عن العوامل التي تضغط على الاقتصاد الكلي في بعض الدول الناشئة.

وأضاف التقرير أن هناك بعض العوامل الهيكلية مثل انخفاض نمو الإنتاجية والشيخوخة السكانية في الاقتصادات المتقدمة.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل ليصل 3.4% بانخفاض 0.2% عن توقعاته في تقرير أبريل الماضي.

وقال إن النمو للاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن يتباطئ إلى 1.7% في العامين الجاري والمقبل.

ويتوقع الصندوق أن يرتفع نمو الأسواق الناشئة والنامية لتصل إلى 3.9% في العام الجاري و4.6% في العام المقبل.

وقال الصندوق إن نصف هذا الارتفاع سيكون الدافع من ورائه التعافي أو الخروج من الركود الذي يضغط على بعض البلدان الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وإيران، فيما يأتي بقية التعافي من البلدان التي تباطأت بشكل ملحوظ في 2019، مقارنة بـ 2018 مثل البرازيل والمكسيك والهند وروسيا والسعودية.

وبحسب الصندوق فإن "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذا النمو المنخفض يحدث بالتزامن مع السياسة النقدية التيسيرية التي تتخذها البلدان المتقدمة والناشئة".

وقال إن اختفاء الضغوط التضخمية قاد البنوك المركزية للتحرك بشكل استباقي للحد من مخاطر الجانب السلبي للنمو.