  • عاجل:الآثار: الكشف عن خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر (شاهد بالصور)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حرائق لبنان محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    غرفة الجيزة: توقيع بروتوكولات مع جهات تمويلية لدعم مشروعات الشباب

    01:49 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
    غرفة الجيزة: توقيع بروتوكولات مع جهات تمويلية لدعم مشروعات الشباب

    عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية للجيزة

    كتبت- منار الرخ:

    قالت غرفة الجيزة التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة التي ينفذها الشباب من أبناء محافظة الجيزة، معلنةً البدء في إنشاء مركز تدريب دائم بمقر الغرفة لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.

    وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن المجلس وافق على توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مع بنك التعمير والإسكان، بهدف توفير المزيد من التيسيرات أمام الشباب الراغب في إقامة مشروعاته الخاصة.

    وتتولى غرفة الجيزة بموجب البروتوكولات تنفيذ دراسات الجدوى للمشروعات الشبابية، وفقا لعادل ناصر

    وأضاف أن الغرفة بصدد تفعيل التعديل الذي أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، والذي سمح لمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات باستثمار ما نسبته 30% من احتياطاتها النقدية في إقامة مشروعات استثمارية تنموية.

    وأكد ناصر أن الهدف الأساسي للغرف التجارية هو تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات لمنتسبيها من التجار، وهو ما سترتكز عليه مشروعات الغرفة خلال المرحلة المقبلة.

    وقرر مجلس إدارة الغرفة البدء في إجراءات إقامة مركز تدريب دائم بمقر الغرفة، يتولى تنفيذ دورات تدريبية متتالية لشباب الخريجين من أبناء التجار منتسبي الغرفة، على فنون البيع والتسويق والابتكار بهدف تأهيلهم بشكل علمي على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وفقا للبيان.

    كما قرر مجلس الإدارة مخاطبة عدد من الجامعات المصرية لترشيح مدربين معتمدين لإتمام تلك الدورات.

    غرفة الجيزة التجارية بروتوكولات التعاون مشروعات الشباب عادل ناصر شباب الخريجين سوق العمل

    الخبر التالى:

    الصندوق السيادي الروسي يعلن عن 10 صفقات في الإمارات باستثمارات 1.3 مليار دولار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان