غرفة الجيزة: توقيع بروتوكولات مع جهات تمويلية لدعم مشروعات الشباب

كتبت- منار الرخ:

قالت غرفة الجيزة التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة التي ينفذها الشباب من أبناء محافظة الجيزة، معلنةً البدء في إنشاء مركز تدريب دائم بمقر الغرفة لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن المجلس وافق على توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مع بنك التعمير والإسكان، بهدف توفير المزيد من التيسيرات أمام الشباب الراغب في إقامة مشروعاته الخاصة.

وتتولى غرفة الجيزة بموجب البروتوكولات تنفيذ دراسات الجدوى للمشروعات الشبابية، وفقا لعادل ناصر



وأضاف أن الغرفة بصدد تفعيل التعديل الذي أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، والذي سمح لمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات باستثمار ما نسبته 30% من احتياطاتها النقدية في إقامة مشروعات استثمارية تنموية.

وأكد ناصر أن الهدف الأساسي للغرف التجارية هو تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات لمنتسبيها من التجار، وهو ما سترتكز عليه مشروعات الغرفة خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الغرفة البدء في إجراءات إقامة مركز تدريب دائم بمقر الغرفة، يتولى تنفيذ دورات تدريبية متتالية لشباب الخريجين من أبناء التجار منتسبي الغرفة، على فنون البيع والتسويق والابتكار بهدف تأهيلهم بشكل علمي على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وفقا للبيان.

كما قرر مجلس الإدارة مخاطبة عدد من الجامعات المصرية لترشيح مدربين معتمدين لإتمام تلك الدورات.