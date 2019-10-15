السفير البريطاني: حصة المرأة من فرص العمل بمصر في تزايد مستمر

كتب- محمد علاء الدين:

قال جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة، إن حصة المرأة من فرص العمل بمصر في تزايد مستمر بشكل سنوي، وهو ما يساعد المرأة على المزيد من الاستقلالية.

وأضاف السفير خلال فعاليات مؤتمر إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "هي فوري" لتدريب السيدات على العمل كمندوبات للدفع الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، "نرحب بجهود الحكومة المصرية في تشغيل ودعم فرص العمل للسيدات في القطاع الحكومي والخاص".

وأشار إلى وجود محاولات كبيرة من الحكومة المصرية لتشجيع المرأة على أن تكون مستقلة، كما أن مبادرة "هي فوري" تعد نموذجا جيدا ومشرفا لعمل المرأة المصرية.

وقالت يمنى مصطفى مدير عام مبادرة "هي فوري"، إن المبادرة نجحت في توفير فرص عمل للعديد من النساء خلال المرحلة التجريبية والتي استمرت 6 أشهر، حيث تم خلال هذه المرحلة إجراء 30 ألف معاملة مالية من خلال 150 سيدة تم تدريبهن وتشغيلهن.

وتستهدف مبادرة فوري "لمندوبات الدفع الإلكتروني" ضم 600 سيدة خلال الشهور الستة المقبلة، بحسب يمنى.

وأضافت أن المبادرة عبارة عن أول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني، وهي المبادرة الأولى من نوعها في المجال المالي الرقمي، بهدف تشجيع النساء على العمل، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي.

وذكرت يمنى أن مبادرة "هي فوري" تهدف إلى إتاحة الفرصة للسيدات ذوات الدخل المحدود، سواء كان من صاحبات المشروعات متناهية الصغر أو من ربات المنازل، للعمل مع الشركة.

وأشارت إلى أن تنفيذ المبادرة يتم عبر الشراكة بين مؤسسات عاملة بالقطاع الخاص في مصر وهي شركات فوري، ويونيليفر، وأكسا للتأمين، بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها مستشفى بهية، وجمعية مرسال، وجمعية رسالة، ومؤسسة بلان إنترناشيونال، إلى جانب صندوق مشاريع المرأة العربية.