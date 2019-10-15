تشغيل محلج الفيوم باستخدام قطن الوجه القبلي الأسبوع المقبل

كتبت - شيماء حفظي:

قال سعيد سعد إبراهيم، المشرف على تطوير محلج قطن الفيوم، التابع لشركة مصر لحليج الأقطان، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن المحلج سيبدأ العمل فعليا الأسبوع المقبل.



وأضاف إبراهيم لمصراوي على هامش زيارة للمحلج اليوم، أن المحلج تم تشغيله تجريبيا على أقطان طويلة ومتوسطة التيلة، وسيبدأ الأسبوع المقبل العمل بأقطان الوجه القبلي التي يتم شراؤها حاليا من الفلاحين ضمن المنظومة الجديدة لتداول القطن.

وتنفذ الحكومة منظومة جديدة لشراء القطن من الفلاحين من خلال المزاد العلني في محافظتي بني سويف والفيوم تمهيدا لتعميم التجربة الموسم المقبل.

وافتتحت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، محلج الفيوم بعد تطويره، في يوليو الماضي، حيث تم التطوير بالتعاون مع شركة باجاج الهندية، بتكلفة تقدر 250 مليون جنيه، ويقام على مساحة 10 أفدنة بمحافظة الفيوم.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج المطور 5 أطنان في الساعة، بحسب إبراهيم.

وتسعى الوزارة لتعميم تجربة المحلج المطور على باقي المحالج ضمن خطة التطوير التي تشمل دمج 25 محلجا في 11 محلجا موزعة على مستوى الجمهورية بتكنولوجيا حديثة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية نحو 300%.

ووضعت وزارة قطاع الأعمال العام خطة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه بهدف استعادة القطن المصري لمكانته العالمية وزيادة استخداماته محليا وعالميا.