أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 8 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 8 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها، مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي إلى 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين، في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس إلى 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.