إطلاق "قمة مصر الاقتصادية" في نوفمبر المقبل بالقاهرة

القاهرة- مصراوي:

تنطلق فعاليات قمة مصر الاقتصادية "Egypt Economic Summit"في القاهرة، نوفمبر المقبل، بحضور 40 متحدثا وخبيرا في مختلف المجالات الاقتصادية، لمناقشة مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

ومن المقرر ان تضم تشهد القمة عقد 5 جلسات متخصصة، أولها جلسة تعنى بالقطاع البنكي ودور البنوك في دعم نمو الاقتصاد المصري، والثانية تناقش دور المشروعات القومية في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، خاصة مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أما الجلسة الثالثة تستعرض مستقبل مصر في عصر التحول الرقمي الذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية، في حين تلقي الجلسة الرابعة الضوء على الاستثمار وريادة الأعمال نحو مستقبل الأجيال القادمة، أما الجلسة الخامسة والأخيرة تهتم بسبل النهوض بالقطاع الصناعي في مصر.

ومن المنتظر أن تحظى القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة، حيث تشهد قمة "Egypt Economic Summit" حضور ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصري.