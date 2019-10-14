مدحت نافع: بدء الإنتاج بمصنع الدلتا للصلب الجديد نهاية الشهر الجاري

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم الاثنين، إن مصنع شركة الدلتا للصلب سيبدأ المرحلة الأول من الإنتاج، نهاية الشهر الجاري، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.

ويأتي إعادة تشغيل مصنع الشركة، بعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير، والتي تستهدف رفع قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن من الصلب إلى 250 ألف طن سنويا بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة.

وسيبدأ إنتاج المصنع الجديد، بطاقة 250 ألف طن كمرحلة أولى، على أن يتم زيادة الإنتاج إلى 500 ألف طن خلال 3 شهور، بحسب ما قاله نافع.

وتنفذ الشركة القابضة، خطة تطوير شركة الدلتا للصلب التابعة لها، في 3 مراحل، بعدما قررت إيقاف الإنتاج في المصنع القديم الذي كان يسبب خسائر كبيرة، حيث يتم حاليًا تركيب معدات المصنع الجديد.

وتتضمن المرحلة الثانية من تطوير الشركة، رفع الإنتاج إلى الضعف من خلال إضافة مصنع آخر لإنتاج 250 ألف طن إضافية للشركة، لتصبح كمية الإنتاج الإجمالي للشركة 500 ألف طن سنويا.

وتشمل المرحلة الثالثة من تطوير شركة الدلتا للصلب، تطوير نحو 38 فدانا غير مستغلة من خلال التطوير العقاري.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لتطوير شركة الدلتا للصلب نحو 45 مليون دولار، وفقا لتصريح سابق من رئيس الشركة القابضة لمصراوي.

وتعمل شركة الدلتا للصلب، في إنتاج ودرفلة حديد التسليح بجميع أنواعه ومواسير الزهر، وبلغت خسائرها في العام المالي 2017-2018 نحو 76.7 مليون جنيه مقابل 48 مليون جنيه العام المالي السابق.