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    أسعار الدولار تتراجع في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    04:48 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
    أسعار الدولار تتراجع في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    أسعار الدولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها في الصباح، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخري .

    وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا، في بنوك الأهلي ومصر إلى 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

    وهبط سعر صرف الدولار قرشا واحدا، في بنك كريدي أكريجول إلى 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار قرشين، في بنك قناة السويس إلى 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي عند 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراءث و16.36 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الدولار بنك مصر البنك الأهلي بنك قناة السويس بنك البركة

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