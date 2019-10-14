بنك الإمارات دبي مصر يعين محمد زقوت رئيسا تنفيذيا للخدمات المصرفية

كتبت- منال المصري:

قال بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، في بيان اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة البنك قرر تعيين محمد زقوت، رئيسا تنفيذيا للخدمات المصرفية للأفراد بالبنك، وذلك اعتبارا من الشهر الجاري.

ويمتلك زقوت خبرة مصرفية واسعة في مجال العمليات المصرفية وخدمات الأفراد، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية العليا في أسواق المنطقة منها الإمارات وقطر والأردن مصر، وفقا لبيان البنك.

وكان يشغل زقوت منصب مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك بروة، حيث عمل به منذ فبراير 2017، لحين انضمامه إلى بنك الإمارات دبي الوطني.

وأعاد زقوت تطوير الهيكل التنظيمي للتجزئة المصرفية بما يتماشى مع سياسات البنك، ونجح في مضاعفة متوسط المبيعات الفصلية من الربع الأول إلى الربع الثالث في السنة الأولى بالإضافة إلى تقديم منتجات رقمية جديدة، بحسب البيان.

وشغل محمد زقوت العديد من المناصب حيث عمل ببنك الهلال أبو ظبي، منذ فبراير 2008 ولمدة تقارب 8 سنوات، وتولى خلالها منصب نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للافراد ومسئوليات أخرى منها إدارة شركة التأمين التابعة للبنك، كما شغل عضوية مجلس إدارة بنك الهلال كازاخستان التنفيذي.

كما شغل زقوت منصب المدير الإقليمى للخدمات المصرفية للأفراد ببلاد الشام، وشمال أفريقيا بالبنك العربي، والأردن من عام 2003 وحتى عام 2007.

ويمتلك زقوت العديد من الخبرات الاضافية بفضل توليه عدد من المناصب حيث شغل منصب رئيس قسم المبيعات ببنك ستاندرد تشار ترد، ومسئول التسهيلات الائتمانية للشركات، والبنك العربي، وقطر، وممثل خدمة العملاء، وبنك أوف أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد زقوت حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال المالية Golden Gate University سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.