رئيس "هانو – بنزايون": 750 ألف جنيه إيرادات معارض الأدوات المدرسية

كتبت- شيماء حفظي:

قال حمدي أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو –بنزايون)، لمصراوي، إن إجمالي مبيعات معارض الأدوات المدرسية التي نظمتها الشركة بلغ 750 ألف جنيه.

ونظمت الشركة، ثلاثة معارض، تزامنا مع بداية العام الدراسي، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

وقال حمدي أحمد رئيس مجلس الإدارة لشركة هانو بنزايون لمصراوي إن مدة المعرض كانت 15 يومًا وانخفاض تصل إلى 35%.

وكانت الشركة نظمت معرضا للسلع المعمرة والسجاد والملابس بوزارة المالية استمر لمدة 20 يوما وسجلت مبيعاته نصف مليون جنيه بحسب ما قاله أحمد.

وتدرس الشركة التوسع في تنظيم المعارض مع جهات أخرى بسلع مختلفة، لتعظيم إيراداتها، بحسب أحمد.

وحققت شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو- بنزايون) أرباحا بقيمة 26.2 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة 335 مليون جنيه.

وتنفذ شركة هانو بنزايون، شراكات مع القطاع الخاص، لتطوير فروعها، ما مكنها من تحقيق عوائد من هذه المشاركات بقيمة 96 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وتتبع شركة بيوت الأزياء الراقية، محلات تجارية هي هانو والصالون الأخضر وجاتينيو، بالإضافة إلى مصنع ومعارض "بونتريمولي" للأثاث، بالإضافة إلى المحلات التجارية ذات العلامة بنزايون، بعد دمج الشركتين.