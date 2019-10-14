هشام توفيق لمصراوي: طرح مناقصة إدارة شركة مصر الجديدة يناير المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

توقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه يتم طرح مناقصة لإسناد إدارة وتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، للمستثمرين في يناير المقبل.

"لدينا خطة للانتهاء من كافة إجراءات الطرح، الذي من المنتظر أن يكون جاهزا في يناير المقبل، حاليا نعمل على وضع كراسة الشروط والعقد" بحسب الوزير.

وكانت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة، وافقت بشكل مبدئي على إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

وقال الوزير في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من إعداد عقد إدارة الشركة الجديد خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح "سيتم الطرح من خلال مناقصة، الشريك سيكون عليه قيود إذا كان مطورا عقاريا في التعاقد لمواجهة تضارب المصالح الذي سينشأ عن العمل في نفس المجال، العقد سيكون محكمًا، ومن سيجتاز الشروط الموضوعة هو من سيتم اختياره".

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نشرت شروط التعاقد الأساسية والأهداف التي سيتعين على شركة التطوير العقاري تحقيقها خلال مدة التعاقد البالغة 7 سنوات.

وضمن شروط التي وضعتها الشركة هو تأهيل مصر الجديدة لمزيد من القدرات التنافسية في السوق العقارية المصرية، والعمل على زيادة الأرباح ورفع قيمة الأسهم، وتسويق الوحدات العقارية المملوكة للشركة وزيادة مبيعاتها سواء عن طريق شركة الإدارة نفسها أو عن طريق شركات متخصصة في التسويق العقاري.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الوزارة سيكون لديها تحفظات على التعاون مع شركة إعمار في هذا المشروع بعد تسوية خلافات سابقة للشركة وشركة النصر للإسكان التابعة للوزارة، قال توفيق، إنه ليس هناك مانع من التعامل مع أي شركة مهتمة بالمشروع.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.