الحكومة تشكل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة للمصانع دوريا برئاسة وزير الكهرباء

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم الاثنين، إن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة أسعار الطاقة للمصانع كل 6 أشهر.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لورشة عمل عن صناعة الحديد نظمتها الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، أن القرار الذي يحمل رقم 2328 لسنة 2019، نص على تشكيل اللجنة برئاسة وزير الكهرباء، وعضوية وزراء البترول والمالية والتجارة الصناعة وقطاع الأعمال العام ورؤساء هيئات البترول والتنمية الصناعية ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكانت الحكومة قررت مؤخرا خفض أسعار الغاز لمجموعة من الصناعات من بينها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم. كما قررت مراجعة الأسعار كل 6 أشهر.

وقال نافع إن اللجنة الحكومية ستنظر في أسعار جميع مصادر الطاقة ومراجعتها كل ستة أشهر وفقا لتطورات الأسعار العالمية.