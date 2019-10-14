أسعار الذهب تستقر في مصر رغم تراجعها عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم عند 675 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 578.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 771 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتواصل انخفاضاها للجلسة الثالثة على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

في الوقت الذي تعززت فيه الشهية للمخاطرة بفضل التفاؤل المحيط بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما يضغط ارتفاع طفيف في الدولار على الأسعار.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1486.91 دولار للأوقية ، بعد أن هبط 1% في الأسبوع السابق.