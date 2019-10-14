رئيس أرامكو: إعلان الطرح العام الأولي للشركة "قريبا جدا جدا"

القاهرة- وكالات:

نقل تلفزيون العربية السعودي عن رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، قوله إن الطرح العام الأولي للشركة المنتجة للنفط المملوكة للدولة سيتم إعلانه "قريبا جدا جدا"، بحسب وكالة رويترز.

وتعرضت شركة أرامكو السعودية، أكبر الشركات المصدرة للنفط في العالم، إلى هجوم إرهابي بطائرات مسيرة استهدف منشأتي نفط تابعين لها خلال سبتمبر الماضي.

وتسبب الهجوم في توقف حوالي 50% من إنتاج أرامكو بشكل مؤقت، وهو ما يمثل حوالي 5% من إمدادات النفط العالمية اليومية.

ويعد هذا ثالث هجوم خلال 5 أشهر يتسبب في نشوب حرائق بمنشآت تابعة لشركة أرامكو، ففي مايو الماضي، وقع هجوم محدود بطائرات مسيرة مفخخة استهدف محطتي ضخ بترولية تابعتين لأرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف في منطقة الرياض.

وشركة أرامكو هي شركة عالمية متكاملة للنفط والكيميائيات ومملوكة للحكومة السعودية، وأصبحت على مدى السنوات الثمانين الماضية أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم، بحسب ما تصفها السلطات السعودية.

وقامت السعودية بتسريع خطط الطرح العام الأولي لأرامكو في الآونة الأخيرة، وعينت رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة، وفوضت 9 بنوك للقيام بأدوار رئيسية في الصفقة.

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