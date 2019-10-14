جائزة نوبل للاقتصاد تذهب لثلاثة علماء لأبحاثهم في محاربة الفقر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، فوز الثلاثي أستر دوفلو وأبهيجيت بانيرجي ومايكل كريمر بجائزة نوبل للاقتصاد.

ويأتي فوز العلماء الثلاثة بجائزة نوبل لأبحاثهم المتعلقة بالمنهج التجريبي لتخفيف حدة الفقر في العالم.

وبحسب الأكاديمية الملكية فإن "البحث الذي أجراه الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام أدى إلى تحسين قدرتنا على مكافحة الفقر العالمي بشكل كبير".

وقالت الأكاديمية إن الفائزين قدموا هذا العام طريقة جديدة للحصول على إجابات موثوقة حول أفضل الطرق لمكافحة الفقر في العالم.

وذكرت لجنة الجائزة، أن الباحثين استحقوا الجائزة عن أبحاثهم حول أفضل الطرق لمحاربة الفقر في العالم، وذلك عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أفضل، مثل التدخلات الأكثر فعالية لتحسين صحة الطفل.

وأضافت أن الفائزين الثلاثة أجروا هذا العام دراسات مشابهة في قضايا أخرى في بلدان أخرى منهم الهند.

وكان بانرجي ودوفلو، كتبا كتابًا تحت عنوان "اقتصاد الفقراء" الذي فاز بكتاب العام من فايننشال تايمز في 2011، ولديهم العديد من الأبحاث حول هذا الموضوع.