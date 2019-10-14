عتاقة للصلب: 16% ارتفاعًا في تكلفة الإنتاج بعد فرض رسوم على واردات البليت

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن قرار فرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت ستتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج بأكثر من 16%.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض ـصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت، بحسب بيان من الوزارة الجمعة الماضي.

وتباينت أراء مصانع الحديد والصلب بشأن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح وخام البليت.

ورحب مسؤولون في مصانع الحديد المتكاملة، التي تنتج خام البليت بالقرار، فيما قال مسؤولون في مصانع الدرفلة، التي تستورد خام البليت، إنهم سيتعرضون للضرر من جراء هذا القرار، بحسب ما ذكروه لمصراوي سابقًا.

وقالت الوزارة في بيانها، إن قرار التدابير الوقائية النهائية المتدرجة ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر أبريل من العام الجارى).

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