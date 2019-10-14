البترول: غداً افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

يفتتح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، غداً الثلاثاء، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك) بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "مصر: التكامل بين ضفتي البحر المتوسط"، ويهدف إلى الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الغقليمي في مجالات البترول والغاز، وسيستضيف المعرض المصاحب للمؤتمر هذا العام أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة تعرض خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة البترول والغاز.

ويشارك في أعمال المؤتمر نحو 250 متحدثاً على مدى الأيام الثلاثة ومناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية تغطي عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز .

وقال وزير البترول، إن مؤتمر موك يعد تجمعاً مهماً للخبراء وصانعي القرار والمتخصصين فى قطاع البترول والغاز الطبيعى، ويمثل فرصة طيبة للمشاركين لتبادل الخبرات والتعرف على أخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة.

وأشار الملا، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر بحث عدد من القضايا الهامة المرتبطة بصناعة الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط خاصة وأن المؤتمر بمثابة الخيار الاستراتيجي الأهم للشركات العاملة في المناطق البحرية.

وأوضح الملا أن اكتشافات الغاز الأخيرة ساهمت في استعادة مصر لمكانتها الريادية في صناعة البترول والغاز على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد والعمل وتضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية بالمنطقة.