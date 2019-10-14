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نائب رئيس البنك الأهلي: 64 مليار دولار تدفقات دولارية خلال 3 سنوات

10:54 ص الإثنين 14 أكتوبر 2019
نائب رئيس البنك الأهلي: 64 مليار دولار تدفقات دولارية خلال 3 سنوات

مئات الدولارات

كتبت-منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي إن إجمالي التدفقات الدولارية على البنك بلغت 64 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وعزز قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 من زيادة التدفقات الدولارية بالبنوك بعد القضاء على الدولرة مع وجود سعر صرف مرن طبقا لآليات العرض والطلب، بحسب أبو الفتوح.

وأضاف أن التدفقات الدولارية ساعدت البنك على تمويل التجارة الخارجية بغرض الاستيراد المتمثلة في الاعتمادات المستندية لتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية وغير الأساسية.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي أن البنك يلبي جميع طلبات المستوردين من العملة دون وجود أي قوائم انتظار بالبنك نتيجة وفرة العملة الأجنبية.

وعانت البنوك قبل قرار تحرير سعر الصرف من أزمة نقص العملة مما أدى إلى ظهور قوائم الانتظار في الاعتمادات المستندية بالجهاز المصرفي بسبب نقص السيولة الدولارية.

مئات الدولارات البنك الأهلي المصري التدفقات الدولارية يحيي أبو الفتوح التجارة الخارجية

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