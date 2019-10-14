تراجعت بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك البركة 4 قروش مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخري .

وتراجع سعر صرف الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر وقناة السويس عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي وكريدي أجريكول عند 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراءث و16.36 جنيه للبيع.