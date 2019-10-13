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أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية التعاملات

05:01 م الأحد 13 أكتوبر 2019
أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية التعاملات

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها في الصباح، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي إلى 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي البركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بنك كريدي أجريكول بنك قناة السويس بنك مصر
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