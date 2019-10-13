التجارة تبدأ تحقيقا لمكافحة الإغراق ضد واردات إطارات شاحنات من 4 دول

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأحد، إعلانا ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف إطارات هوائية خارجية، من مطاط ومن الأنواع المستعملة للحافلات "الأتوبيسات"، والشاحنات، عدا سيارات النقل الخفيف "نصف نقل" المصدرة من أو ذات منشأ الصين، والهند، وإندونيسيا، وتايلاند.

وبحسب الإعلان، وافق عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية، وذلك على ضوء النتائج التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية.

وقالت الوزارة، إن قطاع المعالجات التجارية "سلطات التحقيق" تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تدعي فيها أن الواردات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط، أو من الأنواع المستعملة من للحافلات، والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف المصدرة من أو ذات منشأ الصين، والهند، وإندونيسيا، وتايلاند، ترد بأسعار مغرقة، وألحقت ضررا ماديا للصناعة المحلية.

وأضافت أن سلطات التحقيق قامت بقبول وتسجيل الشكوى بعد فحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بها، وتم إخطار سفارة كل من الصين، والهند، وإندونيسيا، وتايلاند بالقاهرة بقبول الشكوى، كما قامت بعرض تقريرها على اللجنة الاستشارية بتاريخ 16 سبتمبر 2019، والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية.