شركة لافا الهندية للهواتف المحمولة تخطط لتصنيع بعض منتجاتها في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال فيكرام بارمار، الرئيس التنفيذي لشركة لافا لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر وإفريقيا إن الشركة تخطط لتوطين وتصنيع عدد من منتجاتها في مصر.

وأوضح بارمار في بيان صحفي اليوم الأحد أن الشركة تستهدف أن تكون مصر قاعدتها الصناعية والتصديرية والبوابة الرئيسية لتوسعاتها القادمة في القارة الإفريقية.

وتتواجد لافا في 6 دول أفريقية منها مصر ونيجيريا وغانا وكينيا والجزائر والسودان وقريبا سيكون لها تواجد في المغرب وإثيوبيا، بحسب البيان.

وأضاف أن الشركة تمكنت من الاستحواذ على الحصة الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة في مصر في الشريحة السعرية أقل من 100 دولار، وتسيطر الشركة على نحو 4% من إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة في مصر.

وكانت شركة لافا موبايل احتفلت بمرور عامين على تواجدها بالسوق المصري، وتخطط الشركة الانتشار في دول شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة بداية بالسوق التونسي والمغربي.