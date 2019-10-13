هواوي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي لدعم خططها في التحول الرقمي

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة هواوي مصر مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي لتطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التعليم العالي، وذلك بحضور روبنسون تساو، الرئيس الإقليمي للشركة في شمال أفريقيا.

ويأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار إنشاء شراكة إستراتيجية طويلة الأجل بين هواوي ووزارة التعليم العالي في مصر، ليعمل الجانبان على العمل بشكل مستمر لتطوير المواهب الشبابية رفيعة المستوى في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وذلك لسد الفجوة بين قدرات خريجي الجامعات وتوقعات الشركات للخريجين.

ويهدف تعاون هواوي مع وزارة التعليم العالي إلى المساهمة في استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وقال فينسينت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، إن التعليم هو مفتاح دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

ووفقًا لاتفاقية التعاون، ستنشئ هواوي فريق عمل مشترك مع وزارة التعليم العالي ليصمم ويطور خطط وحلول رقمية تتوافق مع رؤية وزارة التعليم العالي، كما ستوفر هواوي أحدث منصة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي للتعليم العالي في مصر.

وسترسل هواوي خبراء عالميين كبار لتدريب الطلاب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ شروط ومعايير الشهادات الفنية الاحترافيةـ وستوفر دورات تدريبية للطلاب المتفوقين في مصر ومنطقة شمال إفريقيا، وتوظيف الخريجين من برنامج المواهب (ITB program).