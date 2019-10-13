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    المعهد المصرفي يعقد محاضرة للصحفيين الاقتصاديين لتحليل ميزان المدفوعات

    02:10 م الأحد 13 أكتوبر 2019
    المعهد المصرفي يعقد محاضرة للصحفيين الاقتصاديين لتحليل ميزان المدفوعات

    خلال ورشة العمل للصحفيين الاقتصاديين

    كتبت- منال المصري:

    نظم المعهد المصرفي المصري، عقد محاضرة بعنوان "تحليل ميزان المدفوعات"، الخميس الماضي، بالمقر الرئيسي للمعهد برعاية البنك المركزي المصري ضمن برنامج تأهيل الصحفيين الاقتصاديين.

    وقدمت المحاضرة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الإفريقية، بحسب بيان المعهد المصرفي اليوم الأحد.

    وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن "تأتي هذه المحاضرة في إطار اهتمام البنك المركزي والمعهد المصرفي بتأهيل شباب الصحفيين الاقتصاديين".

    وتابع نصير "تستهدف التدريبات التي يقدمها المعهد تحت مظلة البنك المركزي المصري تطوير الأداء المهني للصحفيين".

    وأضاف نصير، أن المعهد ينظم العديد من الدورات والورش التدريبية للصحفيين الاقتصاديين لمساعدتهم على الإلمام بكافة المهارات التي يحتاجونها لكتابة الأخبار والتغطيات الاقتصادية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة.

    المعهد المصرفي ورشة العمل للصحفيين الاقتصاديين تحليل ميزان المدفوعات
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