عمران: المراكز المالية في أفريقيا تستطيع تحويلها لمراكز خضراء عالمية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المراكز المالية في أفريقيا لديها فرصة حقيقية لتحويل الدول الأفريقية إلى مراكز خضراء عالمية عند توفير التمويل الذي تحتاجه القارة.

وأضاف أن الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تلعب دورًا هامًا في تمكين ودعم هذه المراكز الأفريقية الخضراء، وبالتالي وضع تصور مستقبلي لمزيد من التعاون.

جاء ذلك خلال كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء في الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة (FC4S) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في جنيف، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وأوضح عمران أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل مصر في الشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة (FC4S)، وتعد مصر واحدة من خمس دول إفريقية تساهم في خطة العمل الإقليمية وبرنامج أفريقيا.

وأضاف عمران أن الرقابة المالية تدعم تكوين العلاقات الوثيقة والتنسيق والشراكات بين نظائرها في إفريقيا حيث سيتضح ذلك الدور بشكل قوى في المركز الإقليمي للتمويل المستدام الذي تؤسسه الهيئة والذي من المقرر أن يقدم خدماته لأفريقيا والشرق الأوسط.

وانضمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مطلع العام الحالي إلى الشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S، وهي شراكة بين المراكز المالية الرائدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يعمل كجهة راعية تهدف إلى تمكين المراكز المالية من تبادل الخبرات ودفع التقارب، واتخاذ إجراءات بشأن الأولويات المشتركة لتسريع التوسع في التمويل الأخضر والمستدام.

وقال عمران إن انضمام الهيئة إلى الشبكة المنظمة الدولية للمراكز المالية للاستدامة FC4S يخدم هدفها الاستراتيجي في "المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة " والعمل على تحقيقه من خلال عدة محاور منها التوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية غير المصرفية، وتشجيع تلك المؤسسات نحو التحول إلى التمويل الأخضر، وتبني سياسات الحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية.