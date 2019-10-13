التجارة تستضيف أول اجتماع للجنة التنسيقية للمشاركة في أكسبو دبي 2020

كتبت- دينا خالد:

قال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم إن للجنة الوطنية التنسيقية المعنية بالمشاركة المصرية في معرض أكسبو دبي 2020، عقدت أول اجتماع لها بمشاركة ممثلي 25 جهة تضم الوزارات والهيئات والأجهزة المصرية المعنية بالمشاركة في هذا المحفل الدولي.

وقال عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، في بيان اليوم الأحد إن الاجتماع استهدف استعراض تطور العمل بالجناح المصري والخطة المستقبلية للإنتهاء من تجهيزه وتسليمه لإدارة المعرض في الوقت المحدد.

وبحسب البيان فإن الجناح المصري مقام على مساحة 3 آلاف متر مربع وهي أكبر مساحة تحصل عليها مصر في تاريخ مشاركتها في الأكسبو ويشمل الجناح 9 قطاعات رئيسية.

ويمثل الأكسبو حدثًا عالميًا يعقد كل 5 سنوات، وينظم العمل المقبل في دبي للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

ويقام أكسبو دبي على مساحة 438 فدانًا وتبدأ فاعليته خلال شهر أكتوبر المقبل وسيستمر لمدة 6 أشهر أي حتى أبريل 2021.

ومن المتوقع استقبال الأكسبو لـ 25 مليون زائر ويشارك به 190 دولة، بحسب البيان.

وقال الشريف إن هيئة تنمية الصادرات ستتولى بالتعاون مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية المصرية إدارة الترتيبات الداخلية للجناح المصري.

ويقع الجناح المصري يقع في موقع متميز بجوار الجناح الإماراتى ويعكس تصميمه الخارجي الحضارة المصرية العريقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، بحسب الشريف.

وقال إن الجناح جهز من الداخل بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة لتوفير كافة الإمكانيات والخدمات لزوار المعرض.

وأضاف أن الجناح المصرى سيظل متواجد بالإمارات بمدينة الاكسبو لسنوات طويلة وسيتم الإستفادة منه في الترويج لمصر في كافة القطاعات الاستثمارية والتجارية والخدمية.

وقال الشريف إن سيتم تشكيل فريق عمل خاص بالمعرض للتواصل مع مختلف الجهات المعنية وتلقى المقترحات وتنظيم اللقاءات الثنائية وذلك للانتهاء من الترتيبات النهائية للمشاركة المصرية بالمعرض في أقرب وقت ممكن.

وتتطلع مصر لتحقيق مشاركة مصرية متميزة بمعرض إكسبو 2020 دبي، بحسب الشريف.

وقال إن أهمية الدورة القادمة للأكسبو والتي تتميز بطابع خاص حيث يعد إكسبو 2020 دبى أول إكسبو دولي يقام فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ويعد أكبر حدث في تاريخ إكسبو الدولي من حيث شموله واستقطابه للزوار الدوليين، إلى جانب تزامنه مع الذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبى) لإقامة دولة الإمارات العربية المتحدة.