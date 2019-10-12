بلتون تتوقع خفضا جديدا لسعر الفائدة بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% في نوفمبر

كتب - محمد علاء الدين:

توقعت شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية، خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر المقبل.

واستندت بلتون في توقعاتها، لهدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية ما يسمح باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية.

وكان البنك المركزي قد قرر، الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام لتصل إجمالي نسبة خفض الفائدة هذا العام إلى 3%.

وتوقعت بلتون خفض أسعار الفائدة بنحو 3% خلال العام المقبل.

وقالت بلتون في تقريرها إن قوة الجنيه ستحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% بزيادة أو انخفاض 3% بنهاية عام 2020.

وتتوقع بلتون أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019.

وأضافت بلتون أن التضخم العام السنوي تراجع بشكل ملحوظ إلى 4.8% في سبتمبر، بانخفاض عن تقديراتنا عند 5.9% وقراءة أغسطس بنحو 7.5%، نتيجة استقرار الأسعار على أساس سنوي ومقابل توقعاتنا بارتفاع 1% والارتفاع الشهري في أغسطس بنحو 0.7%.

وأرجعت بلتون تراجع التضخم إلى قوة الجنيه والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً، في الوقت نفسه، يعتبر قطاع النقل هو الوحيد الذي شهد ارتفاعا سواء على أساس سنوي وشهري بنحو 7%، وهو ما قد ينعكس في قراءة شهر أكتوبر مع متوسط تراجع بنسبة 4% في أسعار بعض المنتجات البترولية مع المراجعة الأولى ضمن آلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخراً.

وتوقعت بلتون تراجعاً طفيفاً في التضخم على مستوى قطاع النقل بين 1.5-2% خلال شهر أكتوبر.