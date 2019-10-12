أسعار الذهب تتراجع.. والجرام يفقد 7 جنيهات في تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في مصر، بنحو 7 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 675 جنيهًا اليوم، مقابل 682 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 578.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 771 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

وأرجع نجيب انخفاض أسعار الذهب، إلى تراجع سعر المعدن عالميا، مع نهاية تعاملات أمس، حيث هبطت سعر الأوقية إلى 1490 دولارًا، مقابل 1499 دولارًا للأوقية في بداية تعاملات أمس.