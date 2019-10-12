المصريون الأكثر اشتراكًا في البرنامج التعليمي "مهارات من جوجل"

كتب- محمد علاء الدين:

تصدرت مصر قائمة الأكثر اشتراكا في برنامج "مهارات من جوجل" بسيطرتها على 30% من إجمالي عدد المشتركين في البرنامج البالغ عددهم 350 ألف مشترك عربي.

وكانت شركة جوجل قد أطلقت في أبريل الماضي منصة تعليمية مجانية لتعليم المهارات الرقمية الأساسية، بعنوان مهارات من جوجل، منذ عام ونصف.

وقالت جوجل في تقرير بحثي حول الأسئلة الأكثر بحثاً من المصريين حول التسويق على محرك البحث جوجل، إنّ الشّباب المصري يبحث عن أجوبة تزيد من ثقافته عن التسويق الإلكتروني ويتعلّم من خلالها مهارات تفيده في هذا المجال المهني.

ومن أبرز الأسئلة التي بحث عن المستخدمين المصريين عن إجابة لها على محرك البحث جوجل خلال فترة الصيف "ما هو التسويق الإلكتروني؟ وكيف تحضّر استراتيجية تسويق إلكتروني؟ وما هو الجمهور الرقمي أو الإلكتروني؟.

وأضافت جوجل في تقريرها أن بحث المصريين عن برنامج "مهارات من جوجل" نشط بداية من نهاية شهر أغسطس ووصل ذروته بعد 14 سبتمبر.

وكانت جوجل أطلقت مجموعة من الدورات التدريبية في مصر بالتعاون مع مؤسسات مختلفة من ضمنها مؤسسة أي سي دي إل العربية"، ومؤسسة إنجاز مصر ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، وذلك بهدف دعم الشباب ومساعدتهم في تطوير حياتهم المهنيّة أو تأسيس عملهم الخاص.

وقال إبراهيم حمدي، مؤسس شركة عرب هاردوير، إن فريق عمل الشركة استفاد من أساسيّات التسويق الرقمي المتوفرة على برنامج "مهارات من جوجل" حيث نجحوا بتطوير الموقع الإلكتروني للشركة.

يذكر أن دراسة أجرتها شركة أبسوس في المنطقة، أظهرت أنّ 15% من المتدربين في برنامج "مهارات من جوجل" حتّى الآن استطاعوا الحصول على وظيفة جديدة، وحوالي 20% قاموا بتطوير وظيفتهم بسبب المهارات الرقمية الأساسية التي تعلموها من خلال البرنامج.