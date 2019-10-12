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بعد هبوط اضطراري.. إنقاذ ركاب طائرة "خدمات البترول الجوية"

01:21 ص السبت 12 أكتوبر 2019
بعد هبوط اضطراري.. إنقاذ ركاب طائرة "خدمات البترول الجوية"

هبوط اضطراري

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، إنقاذ جميع ركاب طائرة هيلكوبتر تابعة لشركة خدمات البترول الجوية بعد تعرضها لعطل فني عصر اليوم الجمعة، ما اضطر قائد الطائرة لعمل هبوط اضطراري على سطح المياه على مسافة ٦٥ ميلًا شمال بورسعيد.

وأوضح عبد العزيز أنه جرى إخلاء طاقم الطائرة والركاب الثلاثة، وقامت شركة خدمات البترول الجوية بالدفع بطائرتين هليكوبتر عكس خط سير الطائرة، وتم إبلاغ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي والذي أرسل طائرتين بالإضافة إلى لنش أنقذهم وأوصلهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية، وهم بحالة جيدة.

هذا المحتوى من

Asha
هبوط اضطراري عملية إنقاذ وزارة البترول حمدي عبد العزيز عطل فني
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