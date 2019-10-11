صندوق النقد يتوقع معدل نمو 6% للاقتصاد المصري في العام المالي المقبل

كتبت - ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام المالي المقبل.

وأبقى الصندوق على توقعاته لمعدل النمو للعام المالي الحالي عند 5.9%، خلال تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي أتاحه اليوم الجمعة على موقعه الإلكتروني.

وتهدف الحكومة إلى معدل نمو يبلغ 6.1% خلال العام المالي الحالي.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي الماضي.