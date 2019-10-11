صندوق النقد: وضع الاقتصاد المصري تحسن بشكل ملحوظ منذ 2016

كتبت- ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي إن وضع الاقتصاد في مصر تحسن بشكل ملحوظ منذ عام 2016.

وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة الذي أتاحه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية نفذت السلطات المصرية برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تصحيح الوضع الداخلي والخارجي للاقتصاد المصري ويعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل.

وبحسب الصندوق فإن الإصلاحات التي تمت تحت برنامج الإصلاح الاقتصادي - المدعوم من الصندوق - نجحت للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، كما وضعت الدين العام على مسار الهبوط.

وتابع تقرير الصندوق، أن "الوفرات المالية تم استخدامها في التخفيف عن عبء الفقراء".

وكان صندوق النقد قد وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر في يوليو الماضي، بعد إقرار االمراجعة الخامسة والأخيرة من برنامح الإصلاح الاقتصادي.

ووقعت مصر في نوفمبر 2016 قرضا مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات.