بعد ضمان المالية.. القابضة للغزل تقترض 540 مليون يورو لشراء الماكينات الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة له، ستقترض نحو 540 مليون يورو، لاستيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير.

وأضاف الوزير، أنه سيتم اقتراض المبلغ من بنكين إيطالي وسويسري، لتمويل عملية شراء الماكينات الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء على ضمان وزارة المالية للشركة القابضة للغزل لدى المؤسسات الدولية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق أمس الخميس، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية إيطالية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الضمانة بهدف حصول القابضة للقطن والغزل والنسيج على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، وذلك دعما للقطاع.

وقال الوزير، لمصراوي، إن هذه المؤسسات هي مؤسسات ضمان صادرات تحصل على ضمانات من أحد البنوك أو وزارة المالية في الدولة المستوردة، على أن تدفع هي ضمانات للبنوك في بلادها، مقابل القروض التي ستحصل عليها الشركة القابضة للغزل والنسيج لشراء المعدات الجديدة.

"تحدثنا مع وزارة المالية لتكون هي الضامن للشركة القابضة، ووافقت، وعليه كان لابد من إصدار قانون لأنه لا يجوز أن تضمن الوزارة شركة بدون قانون"، بحسب الوزير.

وقال الوزير، إن الوزارة ستفتح الاعتماد المالي لكامل القيمة قبل نهاية العام الجاري، وهذا يعد وقتًا مناسبًا حيث أن خطة التطوير تتضمن توريد المعدات الجديدة بداية العام المقبل.

وأوضح "تحدثنا مع البنكين قبل ذلك، لكن الآن سنبدأ السير في الإجراءات الرسمية الأخيرة للحصول على التمويل".

وتوقع الوزير، أن يكون بداية توريد المعدات الحديثة لمصانع شركات الغزل والنسيج أبريل المقبل، وأوضح أن الوزارة دفعت مقدمات مالية للشركات المصنعة لتلك الآلات وبدأت بالفعل إنتاجها.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام، على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج، من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وستتم عملية التوريد على مرحلتين، حيث يتم توريد المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2020، وتكون المرحلة الثانية من التوريدات في الربع الأول من العام 2021" بحسب تصريحات سابقة للوزير.