أسعار الذهب ترتفع عالميا وتعوض بعض خسائرها

القاهرة - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الجمعة لتستقر داخل نطاق ضيق، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالميا بما في ذلك التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وساعد هذا المعدن الأصفر في تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق مدفوعا بآمال تحقيق انفراجة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1499.15 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تراجع نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1502.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسواق الأسهم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن اليوم الأول من المحادثات مضى ”على نحو أفضل من المتوقع على الأرجح“.

وتراجع الدولار قليلا مقابل عملات منافسة مما ساعد في دفع أسعار الذهب للصعود. والدولار بديل ملاذ آمن خلال الحرب التجارية.

وفي ضوء بقاء ثلاثة أسابيع فقط قبل الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، فإن عدم وضوح الرؤية بشأن الشروط أو في الحقيقة ما إذا كانت بريطانيا ستغادر التكتل على الإطلاق، يُبقي المستثمرين قلقين.

وزادت حالة الضبابية عالميا بفعل هجوم على ناقلة نفط مملوكة لإيران يوم الجمعة. وأُصيبت الناقلة بصاروخين وهي تبحر قبالة ميناء جدة السعودي وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.