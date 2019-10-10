المعدل السنوي للتضخم الأساسي يواصل الهبوط ويسجل 2.6% في سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

واصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجعه للشهر السابع على التوالي، ليصل خلال سبتمبر الماضي إلى 2.6% مقابل 4.9% في أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي اليوم الخميس.

وأضاف المركزي في بيان، أن التضخم الأساسي الشهري سجل معدلا سالبا 2.3% في سبتمبر 2019 مقابل معدلا سالبا 0.4% خلال أغسطس الماضي، ومقابل معدلا سالبا 0.06% في سبتمبر 2018.

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

وانخفض بذلك المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل مستمر في الشهور الستة الأخيرة، متراجعا من 9.2% في فبراير الماضي.

وواصل معدل التضخم العام السنوي بالأسعار الهبوط خلال شهر سبتمبر ليسجل في إجمالي الجمهورية 4.3% مقابل 6.7% في أغسطس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

فيما سجل التضخم الشهري معدلاً 0.3% في سبتمبر مقابل 0.7% في أغسطس الماضي.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.