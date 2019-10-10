القابضة للسياحة: اختيار أفضل عرض لتطوير فندق شبرد الأسبوع المقبل (خاص)

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إنه سيتم الإعلان عن العرض المناسب لتطوير فندق شبرد، والذي سيتم اختياره من بين 4 عروض قُدمت، الأسبوع المقبل.

وتدرس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، 4 عروض فنية ومالية، تقدمت لطرح تطوير وإدارة فندق شبرد.

وبدأت لجنة تابعة للشركة دراسة العروض الأحد الماضي، تمهيدًا للترسية، والتي سيعقبها أعمال لجنة مفاوضات مع العرض المختار، بحسب حطبة.

وتلقت الشركة 4 عروض بينها عرضين كويتيين وآخر عراقي، وعرض سعودي، بحسب حطبة.

ويأتي مشروع تطوير فندق شبرد، في إطار استراتيجية الشركة القابضة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير أصولها.

وتأمل الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمالكة للفندق، أن يتم ترسية مشروع تطوير "شبرد"، على شريك له خبرة كبيرة يمكن من تشغيل الفندق مرة أخرى، بعد توقف دام نحو 10 سنوات.