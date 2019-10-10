القابضة للسياحة: 795.3 مليون جنيه أرباح 7 شركات تابعة في العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إن الشركات التابعة للشركة القابضة حققت أرباحا إجمالية بقيمة 795.3 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي.

واعتمدت الجمعيات العامة للشركات التابعة للقابضة للسياحة، ميزانيات العام المالي الماضي، بإجمالي إيرادات 3.2 مليار جنيه، بحسب حطبة.

ويتبع الشركة القابضة 7 شركات، وحققت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" إيرادات بقيمة 903.3 مليون جنيه، وصافي ربح بقيمة 340.1 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وبلغ صافي أرباح شركة مصر للفنادق، 176.4 مليون جنيه، بإجمالي إيرادات خلال العام المالي الماضي بقيمة 496.5 مليون جنيه، بحسب حطبة.

وسجلت شركة مصر للسياحة إيرادات خلال العام المالي الماضي بقيمة 945.3 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 85.1 مليون جنيه.

وتحولت شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية، للربحية خلال العام المالي الماضي، وحققت أرباحا بقيمة 9.7 مليون جنيه، بإيرادات 61.1 مليون جنيه.

كما بلغت أرباح شركة المعمورة للإسكان والتنمية السياحية خلال العام المالي الماضي، 58.8 مليون جنيه، وحققت الشركة إجمالي إيرادات 326.2 مليون جنيه، وفقا لما ذكرته حطبة.

وبفضل عوائد المشاركة مع القطاع الخاص، حققت شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو- بنزايون) أرباحا بقيمة 26.2 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة 335 مليون جنيه.

وبحسب رئيسة الشركة القابضة، حققت الشركة عوائد من المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 96 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

كما بلغ صافي ربح شركة صيدناوي وبيع المصنوعات، 9 ملايين جنيه، خلال العام المالي الماضي، بإجمالي إيرادات بقيمة 123 مليون جنيه.

وحققت الشركة عوائد من المشاركات مع القطاع الخاص بقيمة 55.7 مليون جنيه، خلال العام الماضي.