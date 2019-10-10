20 أكتوبر.. مصر تستضيف مؤتمر "توصيل الألياف البصرية للمنازل بالشرق الأوسط"

كتب- محمد علاء الدين:

يعقِد مؤتمر مجلس توصيل الألياف البصرية إلى المنازل بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "FTTH Council MENA" دورته الحادية عشر هذا العام في القاهرة، في 20 أكتوبر الجاري لمدة ثلاثة أيام، بحسب بيان من المجلس اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر 12 شركة عالمية، تعمل في مجال صناعة "FTTH"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مشاركتها في المعرض الذي يُقام على هامش المؤتمر ويستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية منها "FTTH/x"، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء "IOT".

ويستعرض المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "بناء مستقبل رقمي"، الخطوات الناجحة للاستراتيجية الوطنية للتقنية الرقمية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدى ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأساس للتحول الرقمي الوطني، وتسليط الضوء على أهمية دور التقدم في مجال توصيل الألياف الضوئية للمنازل.

كما يستعرض المؤتمر أحدث المشاريع وأفضل النماذج التنظيمية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها في تطوير الاقتصاد الرقمي للدول وتحسين حياة المواطنين، وتطوير الخدمات الرقمية، وإنشاء مدن متصلة وذكية، بحسب بيان مجلس توصيل الألياف البصرية.

ويناقش مجموعة من المحللين رفيعي المستوى بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر، السياسات التنفيذية لشبكات النطاق العريض، وزيادة فعالية الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتمويل شبكات الـ"FTTH"، باعتبارها ركيزة لبنية تحتية مستدامة.

كما يناقش المحللون سبل ضخ المزيد من الاستثمارات بصناعة الفايبر لدعم شبكات الاتصالات، ونشر تقنية الجيل الخامس باعتبارها توجها حيويا لتطوير اقتصاديات دول المنطقة من خلال إنشاء مسارات رقمية سريعة لنقل البيانات والمعلومات.

وقال خوان كولينا رئيس مجلس توصيل الألياف البصرية إلى المنازل، بمنطقتَيّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على مدار العام الماضي ركز المجلس اهتمامه على تشجيع تبني تقنية الفايبر كأفضل اختيار ضمن التطبيقات الأخرى لتكنولوجيا الجيل الخامس والتطبيقات اللاسلكية والمدن الذكية".

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام بالقاهرة يعكس الاهتمام المتنامي للمجلس بتحويل المدن المصرية إلى مدن ذكية، ونقل التجارب العالمية لخدمات الألياف الضوئية والفرص الجديدة في هذا المجال الحيوي، وتقديم نماذج أعمال (Business Models)، وأنماط تشغيلية (Operational Models) تخدم أهداف التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية في التوقيت الحالي.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس توصيل الألياف البصرية إلى المنازل، دراسة حديثة متعلقة بمصر في اليوم الثالث للمؤتمر، ووفقا لدراسات المجلس احتل إجمالي اشتراكات توصيل الألياف البصرية للمنازل جزءًا صغيرًا من إجمالي الاشتراكات في مصر مع حلول سبتمبر 2019، وهو ما لا يتناسب مع دولة يتواجد بها ما يقرب من 7 ملايين مشترك في شبكة النطاق العريض.

ويرعى المؤتمر في دورته الجديدة بالقاهرة 12 شركة عالمية من كبرى الشركات، وسيشارك في الحدث أكثر من 25 متحدثا، وممثلون من أكثر من 30 دولة.