مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.84%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14302 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 25 مليون جنيه، و 22.3 مليون جنيه على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنهاية تعاملات أمس بنحو 1.16% إلى مستوى 14182 نقطة.
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