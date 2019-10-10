مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.84%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14302 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 25 مليون جنيه، و 22.3 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنهاية تعاملات أمس بنحو 1.16% إلى مستوى 14182 نقطة.