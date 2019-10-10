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    الإمارات تفرض ضرائب انتقائية على السجائر الإلكترونية والمشروبات الغازية

    02:23 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    الإمارات تفرض ضرائب انتقائية على السجائر الإلكترونية والمشروبات الغازية

    السجائر الإلكترونية

    القاهرة – مصراوي:

    قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إنها توسع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السجائر الإلكترونية والسوائل المرتبطة بها والمشروبات المُضاف إليها السكر.

    وقال بيان من وزارة المالية الإماراتية، إنه سيبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول ديسمبر وإنها تأتي في إطار مساع لخفض ”الممارسات الاستهلاكية الضارة بالصحة“.

    ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تخضع بالفعل لضريبة في الإمارات.

    السجائر الإلكترونية المشروبات الغازية ضرائب انتقائية الإمارات

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