الإمارات تفرض ضرائب انتقائية على السجائر الإلكترونية والمشروبات الغازية

القاهرة – مصراوي:

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إنها توسع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل السجائر الإلكترونية والسوائل المرتبطة بها والمشروبات المُضاف إليها السكر.

وقال بيان من وزارة المالية الإماراتية، إنه سيبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول ديسمبر وإنها تأتي في إطار مساع لخفض ”الممارسات الاستهلاكية الضارة بالصحة“.

ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية تخضع بالفعل لضريبة في الإمارات.