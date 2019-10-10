أسعار الذهب ترتفع لليوم الثاني في مصر مدعومة بصعود عالمي

كتبت- شيرين صلاح:

زادت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، 3 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، لتواصل الارتفاع لليوم الثاني.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد إلى 685 جنيها مقابل 682 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 587 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 783 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

وعالميا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا عقب تقارير متناقضة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1506.78 دولار للأوقية بعد أن بلغ إلى المستوى المرتفع البالغ 1516.77 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو الأعلى منذ الثالث من أكتوبر الجاري.

وكانت أسعار الذهب المحلية ارتفعت جنيها واحدا للجرام خلال تعاملات أمس مقارنة بمستوياتها أمس الأول الثلاثاء.