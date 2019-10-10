القاهرة للأدوية: إغلاق المصنع يوما واحدا ولا تأثير سلبي بسبب إضراب العمال

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها قررت إغلاق مصنعها يومًا واحدًا بسبب إضرابات العمال.

وكان عمال الشركة، أضربوا عن العمل أمس، للمطالبة بصرف مكافآت الأرباح عن العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه تم إغلاق المصنع يوم الأربعاء فقط، وإعادة فتح الشركة يوم الخميس، على أن يستأنف العمل بها غدا الجمعة.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل لساعات إضافية لتحقيق المستهدف المطلوب، وأنه لن يكون هناك تأثير سلبي على الشركة.

وكان مجلس الوزراء، أعلن في بيان اليوم الخميس، أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، تمكنت من فض إضراب عمال شركة القاهرة للأدوية "قطاع أعمال"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن ينتظم العمل من السبت المقبل.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهات عاجلة لوكيل أول الوزارة مدير القوي العاملة بالقاهرة خالد المصري، للانتقال إلى مقر شركة القاهرة للأدوية، للتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال عدم صرف الأرباح للعاملين، بحسب البيان.

وقال ممثل الشركة خلال جلسة التفاوض إنه سيتم الصرف بعد التنسيق مع وزير قطاع الأعمال العام .

وانخفضت أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 21.5% لتسجل 85.17 مليون جنيه مقابل 108.45 مليون جنية في العام المالي 2017-2018.

وقرت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، سبتمبر الماضي، توزيع أسهم مجانية ونقدية على المساهمين عن العام المالي 2018-2019، بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم تمويلاً من رصيد الأرباح المرحلة في 30 يونيو 2019، وذلك بناءً على رغبة المساهمين.

وصدقت الجمعية على حساب توزيع الأرباح المقترح مع توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين مع زيادة قيمة الكوبون النقدي من 2.3 جنيه ليصبح 2.5 جنيه نقداً عائداً على السهم عن العام المالي الماضي وبواقع 25 مليون جنيه كحصة للعاملين ، فضلا عن الاحتياطي النظامي بواقع 10% من الأرباح.

كما أقرت الجمعية تدعيم احتياطي التطوير بقيمة 5.8 مليون جنيه.

شركة القاهرة للأدوية، هي شركة تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية – التابعة لقطاع الأعمال العام.

وتعمل القاهرة للأدوية، في إنتاج جميع أنواع الأدوية من الكبسولات ومستحضرات التجميل والموادالكيماوية والخلاصات والأدويةالبيطرية والمبيدات الحشرية وتعبئتها وتوزيعها والإتجار فيها، والتصنيع للغير ولدى الغير.