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    تكلفة التأمين على ديون تركيا تلامس أعلى مستوى في شهر بعد اجتياح سوريا

    12:40 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    تكلفة التأمين على ديون تركيا تلامس أعلى مستوى في شهر بعد اجتياح سوريا

    الاجتياح التركي لسوريا

    القاهرة- وكالات:

    ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر اليوم الخميس، بعد أن شنت قوات تركية وحلفاء لها من المعارضة السورية عملية برية في مواجهة مقاتلين أكراد في شمال شرق تركيا.

    وبحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات أمس الأربعاء، وفقا لوكالة رويترز.

    كما تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع حسبما أظهرت بيانات تريدويب.

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