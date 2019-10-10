وفاة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق بعد صراع مع المرض

كتب- محمد علاء الدين:

رحل عن عالمنا، اليوم الخميس، الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بعد صراع مع المرض.

ونعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفقيد، خلال بيان لها اليوم، ببالغ الحزن والأسى، مشيرة إلى أن كامل تحمل آلام مرضه والذي لم يمنعه من مواصلة مسيرة العطاء ونشر العلم والمعرفة في كل مكان.

ونعى عمرو طلعت وزير الاتصالات الحالي، الدكتور طارق كامل قائلا: "فقد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقدت مصر واحداً من أغزر رجالها علماً وأرفعهم خلقاً وسيظل دوماً في وجداننا، نتذكر مواقفه الراسخة ونسترجع إنجازاته الوضاءة".

وشغل الدكتور طارق كامل، وزارة الاتصالات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة، وساهم في انتشار التكنولوجيا والإنترنت في مصر.

ووضع كامل خلال فترة توليه الوزارة استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية، وأطلق عدداً من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع، بحسب البيان.

كما دعم طارق كامل الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشبابن وعمل على إعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.