زيادة الحافز اليومي 10 جنيهات.. 7 قرارات من الشرقية للدخان لاحتواء أزمة العمال

كتبت- شيماء حفظي:

قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، ايسترن كومباني، في اجتماع مساء أمس الأربعاء، زيادة "الهدف اليومي" أو الحافز لجميع العاملين بالشركة 10 جنيهات، يتم تطبيقها من بداية الشهر الجاري.

وكان مجلس إدارة الشركة، اجتمع لدراسة مطالب العمال، وأصدر 7 قرارات لاحتواء الأزمة لتي أدت إلى توقف جزئي في مصانعها أمس، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان للبورصة.

وكانت الشركة قالت في بيانها أمس، إنها تدرس مطالب العمال المضربين مع ممثلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلى العاملين بالنقابة واللجنة النقابية، والخاصة بزيادة حافز الإنتاج اليومي، وإنها تأمل عودة الأمور لطبيعتها .

ودخل عمال شركة الشرقية للدخان فى إضراب جزئي أمس الأربعاء للمطالبة بحد أدنى للحافز اليومي 220 جنيها للدرجة السادسة فيما فوق، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه أمس، توجيه إدارة الشركة بالتعاون مع اللجنة النقابية والإدارة التنفيذية بوضع نظام جديد للحوافز يكفل إثابة العمال المجتهدين مع تمييز العمال المتميزين، وربط الحوافز بالأهداف الإنتاجية والبيعية.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من الشهر التالي مع اعتماد مجلس الإدارة، بحسب نتائج الاجتماع، الذي أوصى الشركة بتوفير بيئة العمل التي تكفل تحقيق أهداف الإنتاج والبيع.

وتضمنت قرارات الاجتماع، دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق النظام التكميلي.

كما قررت الشركة، استيعاب العمالة المؤقتة والتوب سيرفس بما يقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط وعلى أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.

كما تضمنت القرار تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة، طبقا لمعايير وضوابط محددة وعلى أن يكون في نفس مكان عملها الأصلي فقط وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.

فيما قالت مصادر لمصراوي، إن الشركة تسعى لتهدئة الأوضاع حاليًا وإرضاء العمال، وإعادتهم للعمل خلال اليوم.

والشرقية للدخان، تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك نسبة 50.5% من أسهم الشرقية للدخان بعد أن تم طرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة في مارس الماضي.

وتحتكر الشرقية للدخان، صناعة التبغ والسجائر في السوق المحلي.