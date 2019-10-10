المالية: طرح مشروع قانون "ضريبة الدخل" للحوار المجتمعي فور الانتهاء منه

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، عارٍ تمامًا من الصحة، حيث لم يتم حتى الآن الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع القانون، ولا يزال العمل قائما عليها.

وأضافت الوزارة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة حرصها على استقرار السياسة الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة، أو الإعفاءات المقررة، أو السياسة الضريبية في مشروع قانون الضريبة على الدخل.

وذكرت أن قانون الضريبة على الدخل خضع لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي.