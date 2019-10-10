التخطيط تستعد لإطلاق تطبيق "شارك" للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق المحمول "شارك" بشكل مُحدث، ليكون بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس، أضافت الوزيرة أن التطبيق يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

وذكرت أن التطبيق يهدف إلي تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، فضلاً عن دوره في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري.

كما يسهم التطبيق في إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في المتابعة "متابعة المواطن"، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلى جانب نشر ثقافة الأداء في الجهاز الإداري للدولة وبين المواطنين، وفقا للوزيرة.

وعقدت وزارة التخطيط، حوارًا للخبراء حول تطبيق "شارك"، حيث قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، خلال الحوار، إن المشاركة ضرورية فيما يخص المشروعات، مما سيسهم في إعطاء المواطن نوعا من المشاركة بالحوار، ويساعده في متابعة المشروعات المنفذة والمستهدفة، وتقييم المشروعات التي تم تنفيذها من حيث مردودها.

وأضاف كمالي أن التطبيق يأتي في إطار تحقيق مبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، حيث يُمثل منصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وذكر جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن التطبيق يسمح بتصفح المشروعات وفقًا للمحافظة التابع لها المواطن، وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات المذكورة، من خلال متابعة معدلات الإنجاز والمستهدف تنفيذه وما تم تنفيذه بالفعل.

وأشار حلمي أن التطبيق يتيح أيضا إرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية التي بدورها تختلف من محافظة لأخرى.

وحول مصادر البيانات المتاحة عبر التطبيق، أشار حلمي إلى أن ما يخص بيانات متابعة مؤشرات الأداء، اعتمد على المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي (2700 مؤشر أداء)، أما عن حصر المشروعات المنتهية فالبيانات اعتمدت على تقرير حصاد مرحلة "البناء في 90 يوما".

كما اعتمدت خطة المشروعات الجاري تنفيذها على منظومة الخطة الاستثمارية، والوزارات، وخطة المواطن، وجاءت بيانات متابعة تنفيذ المشروعات من القطاعات النوعية بالوزارة، والوزارات، وبنك الاستثمار القومي، وفقا لحلمي.

وأوضح حلمى أن التطبيق يضم الـ 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، ليندرج تحت كل منها بعض البرامج التنموية والمؤشرات المرتبطة بتلك الأهداف، كما يضم التطبيق بعض المشروعات التنموية المنتهية والجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية.

وقال إنه يمكن للمواطنين عبر التطبيق إضافة مقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة إليهم، ويهتم التطبيق كذلك بعرض كافة المشاركات من المستخدمين المتفاعلين مع إعطاء الحق لكل مواطن في تقييم تجربته مع "شارك".

وأضاف حلمي أن ثقافة تضمين مؤشرات الأداء بدأت في الانتشار بالفعل منذ عامين، حيث أصبحت برامج الحكومة تضم مؤشرات أداء، كما أنها متاحة للاطلاع، مؤكدًا اهتمام الوزارات بنشر مؤشرات أدائها.

وتابع حلمي أنه تم استحداث برنامج استقرار الاقتصاد الكلي، والذي يتابع المؤشرات على مستوى الاقتصاد كليًا من مؤشرات للبطالة، والتضخم، ومعدلات الفقر.