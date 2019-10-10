ارتفاع أسعار الطماطم والبصل وتراجع الكوسة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضراوات والفاكهة من بينها الطماطم والبصل، بين 25 قرشا وجنيهين للكيلوجرام خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر الطماطم بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.25 جنيه، وسعر كيلو المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.

وفي المقابل، تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، ليتراوح بين 3 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.