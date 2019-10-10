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    ارتفاع أسعار الطماطم والبصل وتراجع الكوسة في سوق العبور اليوم

    11:39 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    ارتفاع أسعار الطماطم والبصل وتراجع الكوسة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضراوات والفاكهة من بينها الطماطم والبصل، بين 25 قرشا وجنيهين للكيلوجرام خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وتراوح سعر الطماطم بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.25 جنيه، وسعر كيلو المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.

    وفي المقابل، تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، ليتراوح بين 3 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2.5 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

    الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

    البامية بين 15 و20 جنيها.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

    العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

    التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

    المانجو العويس 20 و30 جنيها.

    المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

    أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الفاكهة
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