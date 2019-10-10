ارتفاع أسعار الطماطم والبصل وتراجع الكوسة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضراوات والفاكهة من بينها الطماطم والبصل، بين 25 قرشا وجنيهين للكيلوجرام خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراوح سعر الطماطم بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.25 جنيه، وسعر كيلو المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.
وفي المقابل، تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، ليتراوح بين 3 و6 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
البامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.
التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
المانجو العويس 20 و30 جنيها.
المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.
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