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    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تستقر في سوق العبور بتعاملات اليوم

    11:39 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تستقر في سوق العبور بتعاملات اليوم

    أسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة مستوياتها أمس، ليتراوح بين 23 و25 جنيها.

    كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

    وبقى سعر كيلو الكابوريا مستقرا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها.

    ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 90 جنيها و210 جنيهات، وسعر كيلو الفليه البلطي إلى بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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